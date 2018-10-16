2018-10-16T09:24:23+03:00
Происшествия

Нашел портмоне с банковскими картами: иркутянин списал 60 тысяч рублей с чужого счета

Его розыск продолжается [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Нашел портмоне с банковскими картами: иркутянин списал деньги с чужого счетаНашел портмоне с банковскими картами: иркутянин списал деньги с чужого счета
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Потеря портмоне с банковскими картами обернулась исчезновением всех денег со счета 59-летнего иркутянина. В минувшие выходные мужчина обратился в полицию с заявлением, что у него сняли 60 тысяч рублей буквально через несколько часов после того, как он потерял кошелек.

Оперативники выяснили, что портмоне, в котором кроме карт находились еще и пин-коды к ним, нашел неизвестный парень. Он сразу решил воспользоваться таким "подарком", и отправился снимать чужие деньги, и попал на камеры видеонаблюдения в одном из банкоматов города.

- Сейчас устанавливается его личность и ведется розыск, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Также полицейские просят горожан, которые узнали разыскиваемого, сообщать в ближайшие отделы полиции.

Иркутянин списывает деньги с чужой карты.

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