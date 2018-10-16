ДТП в Братске: грузовик протаранил 5 автомобилей на АЗС

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-16T11:46:13+03:00

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Крупная авария произошла днем, 16 октября на заправочной станции в Братске. 34-летний водитель грузовика «HOWO», не поставив машину на ручной тормоз, ушел на кассу, чтобы заплатить за бензин. В этот момент большегруз покатился, протаранив колонку, и зацепив при этом сразу пять машин – Мицубиси L 200, Тойоту Короллу Ранкс, Хонду Стрим, ВАЗ 2107 и Ладу Калину.

- Больше всего пострадали Жигули, в которые вкатился грузовик. Машина буквально в мгновение превратилась в груду искореженного металла. По счастливой случайности находившийся в ней водитель не получил никаких повреждений. В остальных машинах водителей не было. Им так же не потребовалась медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным данным у грузовика отказали тормоза. Все подробности аварии выясняют инспекторы ГИБДД.