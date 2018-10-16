Перекрыли наркотрафик: полицейские задержали партию наркотиков на трассе в Слюдянском районе

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-16T12:34:05+03:00

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Крупную партию наркотиков задержали полицейские на контрольно – пропускном пункте «Рубеж» в Слюдянском районе. При досмотре автомобиля 26-летнего жителя Иркутска были обнаружены около трех килограммов синтетических наркотиков.

Свой смертельный груз он пытался доставить в Улан-Удэ, где планировал реализовать его через сеть потайных закладок. При обыске жилища наркодилера, сыщики так же изъяли еще одну партию запрещенных веществ.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»,- сообщают в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области. – Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские не исключают, что наркоторговец уже несколько месяцев травил мелкими партиями не только Прибайкалье, но и соседние регионы.

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