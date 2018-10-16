2018-10-16T12:34:05+03:00
Происшествия

Перекрыли наркотрафик: полицейские задержали партию наркотиков на трассе в Слюдянском районе

Иркутянин пытался доставить запрещенные вещества в Улан-Удэ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Перекрыли наркотрафик: полицейские задержали партию наркотиков на трассе в Слюдянском районеПерекрыли наркотрафик: полицейские задержали партию наркотиков на трассе в Слюдянском районеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Крупную партию наркотиков задержали полицейские на контрольно – пропускном пункте «Рубеж» в Слюдянском районе. При досмотре автомобиля 26-летнего жителя Иркутска были обнаружены около трех килограммов синтетических наркотиков.

Свой смертельный груз он пытался доставить в Улан-Удэ, где планировал реализовать его через сеть потайных закладок. При обыске жилища наркодилера, сыщики так же изъяли еще одну партию запрещенных веществ.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»,- сообщают в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области. – Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские не исключают, что наркоторговец уже несколько месяцев травил мелкими партиями не только Прибайкалье, но и соседние регионы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Делал закладки в городе: в Ангарске на 11 лет осужден наркоторговец.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку информации об избиении сотрудником Росгвардии беременной женщины в торговом центре Иркутска
Отдых на несвежем воздухе: прокуратура приостановила работу турбазы на Братском водохранилище
ДТП в Братске: грузовик протаранил 5 автомобилей на АЗС
Иркутская область станет участником федерального проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!»
Надышался газа из баллончика: 13-летний школьник погиб на заброшенной стройке в Иркутске
Нашел портмоне с банковскими картами: иркутянин списал 60 тысяч рублей с чужого счета
Дорожно-строительная компания «Труд» празднует юбилей
Трагедия на воде: рыбак утонул на реке Белой
Вскрыли автомобиль около детского сада: двоих барсеточников поймали с поличным в Иркутске
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Лодку пропавших рыбаков нашли на Байкале
Делал закладки в городе: в Ангарске на 11 лет осужден наркоторговец
Еще двое иркутян пойдут под суд за продажу «Боярышника»
В Иркутск привезли мощи княгини Елисаветы и инокини Варвары
Погода в Иркутске: днем 16 октября будет +14
Ремонт дороги «Ново-Ленино – Максимовщина» завершен в Иркутском районе
Развлекательные центры Иркутска проверила прокуратура