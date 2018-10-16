Отдых на несвежем воздухе: прокуратура приостановила работу турбазы на Братском водохранилище
Прокуратура Балаганского района Иркутской области провела проверку одной из турбаз Братского водохранилища, и выявила сразу несколько грубых нарушений эпидемиологических норм и природоохранного законодательства.
- На территории базы отдыха не было герметичных сооружений для хранения твердых коммунальных отходов. А уличные туалеты не оборудованы водонепроницаемым выгребом. – сообщают в пресс –службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме того, предпринимателями не производилась оплата за негативное воздействие на окружающую среду.
Прокуроры отправили в суд иск с требованием устранить все нарушения, который был удовлетворен. До этого момента работа базы будет приостановлена.
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