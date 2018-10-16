СК начал проверку информации об избиении сотрудником Росгвардии беременной женщины в торговом центре Иркутска
Кадры, снятые в одном из крупных торговых центров Иркутска, облетели соцсети. На них видно, что в центре торгового зала лежит женщина и кричит оперативнику: "Ты что меня пинаешь?"
Позже она рассказала свою версию событий: одном из отделов они вкрутили лампочку в светильник, чтобы подобрать нужный цоколь, и случайно забыли ее там. На кассе оплатили остальные покупки, а за лампочку заплатить забыли. После этого их остановил охранник и вызвал полицию. При этом женщина подчеркнула, что ждет ребенка.
Однако в самой Росгвардии опровергли информацию.
Тем не менее в СК СУ по Иркутской области возбуждали уголовное дело по признакам преступления "Превышение должностных полномочий".
- Со слов заявительницы, при предложении проследовать в органы внутренних дел за совершение мелкого хищения в одном из строительных гипермаркетов Иркутска сотрудник Росгвардии ударил ее ногой, - говорится в сообщении.
Сейчас следователи проверяют все подробности случившегося.