2018-10-16T16:02:25+03:00
Общество

В 2019-ом в Иркутской области отремонтируют 175 километров дорог

На эти цели выделят больше семи миллиардов рублей
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В 2019-ом в Иркутской области отремонтируют 175 километров дорог. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.В 2019-ом в Иркутской области отремонтируют 175 километров дорог. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.
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Дороги Иркутской области реконструируют. Масштабный ремонт запланирован на 2019 год. Всего приведут в порядок 175 километров пути в разных районах Приангарья.

- На эти цели выделили семь миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. - Это на три миллиарда больше, чем в этом году.

Три миллиарда 548 миллионов рублей, из которых 2,3 миллиарда из областной казны потратят на капиталоемкие работы по дорожному строительству и реконструкции.

Так, в следующем году планируют ввести в эксплуатацию 52 километра дорог.

В планах построить 33 километра пути в Киренском и Казачинско-Ленском районах. Продолжат приводить в порядок дорогу Тогот-Курма в Ольхонском районе. Начнется реконструкция магистралей в Казачинском и Жигаловском районах.

Программа рассчитана на пять лет. За это время дорожная сеть региона существенно изменится.

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