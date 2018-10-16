В 2019-ом в Иркутской области отремонтируют 175 километров дорог

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-16T16:02:25+03:00

На эти цели выделят больше семи миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

Дороги Иркутской области реконструируют. Масштабный ремонт запланирован на 2019 год. Всего приведут в порядок 175 километров пути в разных районах Приангарья.

- На эти цели выделили семь миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области. - Это на три миллиарда больше, чем в этом году.

Три миллиарда 548 миллионов рублей, из которых 2,3 миллиарда из областной казны потратят на капиталоемкие работы по дорожному строительству и реконструкции.

Так, в следующем году планируют ввести в эксплуатацию 52 километра дорог.

В планах построить 33 километра пути в Киренском и Казачинско-Ленском районах. Продолжат приводить в порядок дорогу Тогот-Курма в Ольхонском районе. Начнется реконструкция магистралей в Казачинском и Жигаловском районах.

Программа рассчитана на пять лет. За это время дорожная сеть региона существенно изменится.