2018-10-17T05:56:07+03:00
Происшествия

В Черемхове 80-летняя пенсионерка погибла на пожаре

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки
Ольга БУЕВА
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В Черемхове 80-летняя пенсионерка погибла на пожареВ Черемхове 80-летняя пенсионерка погибла на пожареФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Черемхове случилось ЧП: здесь на пожаре погибла 80-летняя пенсионерка. Частный дом загорелся ночью на улице Сибирской.

- Когда приехали пожарные, весь дом был в огне, также полыхали надворные постройки, - сообщают на официальном сайте Черемховского района. - Справившись с огнем, спасатели начали разбор завалов.

Под обломками пожарные обнаружили погибшую местную жительницу, которая не смогла выбраться из горящего строения.

Уже известна предварительная причина ЧП - короткое замыкание электропроводки. В МЧС напоминают, что в холодное время нужно быть особенно внимательными при эксплуатации электропроводки и печей.

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Сообщение о том, что горит одна из квартир в доме на улице Гоголя, поступило на горячий телефон МЧС от местных жителей. К месту ЧП направили две пожарные машины. Когда спасатели прибыли на место, из окна первого этажа уже валил черный дым.

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