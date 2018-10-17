Бронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выступит на чемпионате мира по женской борьбе

СЕГОДНЯ 05:51 2018-10-17T05:53:50+03:00

В Будапеште наша спортсменка будет выступать в весовой категории до 76 килограммов

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Спортсменка из Ангарска, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина отправляется на свои очередные крупные соревнования. Сибирячка в составе сборной России примет участие в чемпионате мира по женской вольной борьбе, который пройдет с 20 по 28 октября в Будапеште

- В Венгрии Екатерина будет выступать в весовой категории до 76 килограммов. Среди десяти спортсменок, которые включены в состав сборной страны, она является самой титулованной, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Напомним, в этом году Екатерина Букина уже выигрывала крупные соревнования. В мае она завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, а в августе стала чемпионкой России. Но и это еще не все. В сентябре Катя заняла первое место на международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя в Минске.