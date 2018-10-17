2018-10-17T06:47:14+03:00
Происшествия

Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Ангарске

56-летняя Лилия Каргина ушла из дома и не вернулась
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Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Ангарске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Ангарске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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В полицию обратились родственники жительницы Ангарска. Они рассказали, что 56-летняя Лилия Николаевна Каргина ушла из дома и не вернулась.

- Гражданка Каргина пропала еще 8 октября, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. - Она вышла из дома в микрорайоне Шеститысячника в Ангарске. С тех пор женщину никто не видел. Неизвестно, где она может находиться.

Приметы ангарчанки: на вид ей около 70 лет, ее рост 160 см, европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью средней длины.

Была одета в пуховик бордового цвета, на голове - косынка разноцветная, поверх косынки вязаная шапка темного цвета, брюки темные.

Ее особые приметы: кисть правой руки деформирована после травм и операции.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о пропавшей сибирячке, обращаться в ближайшее отделение полиции.

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