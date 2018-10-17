2018-10-17T08:16:31+03:00
Общество

В Иркутской области детям-сиротам выделят 572 квартиры

Всего в эксплуатацию сдадут 84 дома
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области детям-сиротам выделят 572 квартирыВ Иркутской области детям-сиротам выделят 572 квартирыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Каждый год детям-сиротам выделяют бесплатное жилье. В ближайшее время им предоставят 572 квартиры в разных районах Иркутской области.

- В четвертом квартале 2018 года планируют сдать в эксплуатацию 84 жилых помещения в городе Шелехове, 60 - в Усолье-Сибирском, 240 - в Иркутске, 84 - в Зиме и 72 квартиры в поселке Куйтун, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

Также на 2018 года планируют купить 10 квартир в Нукутском районе, 17 - в Усть-Удинском. В настоящее время заключили госконтракт на покупку пяти жилых помещений в Ангарске.

Конечно, нуждающихся в собственных квадратных метрах больше. В очереди на получение жилья в нашем регионе стоят 13960 детей-сирот.

Из них 6 916 человек обратились с заявлением на предоставление жилого помещения по договору найма.

В пресс-службе правительства напомнили, что по всем жилищным вопросам необходимо обращаться в министерство имущественных отношений Иркутской области или в органы опеки и попечительства по месту жительства.

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