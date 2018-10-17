Заведующую детским садом осудили в Иркутске

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-17T09:35:41+03:00

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На скамье подсудимых оказалась бывшая заведующая детским садом, который расположен в Ленинском округе Иркутска. Ее обвинили в том, что она похитила чужое имущество с помощью обмана.

- Суд признал ее действия коррупционными, относящимися к категории тяжких, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Иркутской области.

Выяснилось, что руководитель вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени работников учреждения. В итоге она нанесла ущерб бюджету в сумме 67 тысяч рублей. Эти деньги бывшая заведующая присвоила себе.

Суд вынес руководителю учреждения обвинительный приговор и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев. Наказание - условное. Кроме того, заведующая выплатит администрации Иркутска сумму в размере 41 тысяча 309 рублей.