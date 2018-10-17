2018-10-17T09:58:43+03:00
Происшествия

Без вести пропавшего школьника всю ночь искали полицейские Иркутской области

Девятилетнего мальчика нашли живым и невредимым
Ольга БУЕВА
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Без вести пропавшего школьника всю ночь искали полицейские Иркутской областиБез вести пропавшего школьника всю ночь искали полицейские Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне школьник пропал в Нижнеилимском районе. В полицию обратилась мама 9-летнего мальчика. Звонок в отделении раздался уже глубокой ночью после того, как она сама не смогла отыскать сына.

- Местная жительница рассказала, что ее сын ушел из дома в школу рано утром и с тех пор не вернулся, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

По тревоге подняли весь личный состав полиции. Сотрудники обследовали все улицы, где мог находиться школьник. Опросили соседей, знакомых мальчика.

В итоге ребенка нашли уже в восемь часов утра - в одном из подъездов. Он спал на ступеньках лестницы.

- Причины такого поведения ребенка выясняются, - добавляют в полиции. - Сейчас на родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Со школьником провели профилактическую беседу.

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