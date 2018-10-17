СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-17T12:29:21+03:00

Типа "лабутены": контрафактные туфли на 4 миллиона рублей изъяли в Иркутске. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.

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Партию контрафактных туфель обнаружили сотрудники Иркутской таможни. Внешне они похожи на обувь, которую создал французский дизайнер Кристиан Лубутен: высокая шпилька и знаменитая красная подошва. В декларации фирмы-импортера был заявлен товар - «обувь повседневная взрослая: туфли женские». Страна-изготовитель - Китай.

- Товар изготовлен из синтетического материала бежевого, бордового и сиреневого цвета с маркировкой «Lianjiamei», - говорится в пресс-релизе Иркутской таможни. - Всего изъяли 100 пар.

Подошва женских туфель красного цвета - это товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Правообладатель данного товарного знака - модельер обуви Кристиан Лубутен (Christian Louboutin). Его представители подтвердили, что иркутская фирма не заключала с ними никаких договоров.

Сумма ущерба, по оценке правообладателя, - около четырех миллионов рублей, так как одна пара обуви стоит не меньше 39,9 тысяч рублей.

Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал фирму - импортера за незаконное использование чужого товарного знака на 50 тысяч рублей. Кроме того, туфли конфисковали.