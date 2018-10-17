2018-10-17T12:29:21+03:00
Общество

Типа "лабутены": контрафактные туфли на 4 миллиона рублей изъяли в Иркутске

Правообладатель данного товарного знака - французский дизайнер Кристиан Лубутен
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Типа "лабутены": контрафактные туфли на 4 миллиона рублей изъяли в Иркутске. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.Типа "лабутены": контрафактные туфли на 4 миллиона рублей изъяли в Иркутске. Фото: пресс-служба Иркутской таможни.
Изменить размер текста:

Партию контрафактных туфель обнаружили сотрудники Иркутской таможни. Внешне они похожи на обувь, которую создал французский дизайнер Кристиан Лубутен: высокая шпилька и знаменитая красная подошва. В декларации фирмы-импортера был заявлен товар - «обувь повседневная взрослая: туфли женские». Страна-изготовитель - Китай.

- Товар изготовлен из синтетического материала бежевого, бордового и сиреневого цвета с маркировкой «Lianjiamei», - говорится в пресс-релизе Иркутской таможни. - Всего изъяли 100 пар.

Подошва женских туфель красного цвета - это товарный знак, зарегистрированный в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Правообладатель данного товарного знака - модельер обуви Кристиан Лубутен (Christian Louboutin). Его представители подтвердили, что иркутская фирма не заключала с ними никаких договоров.

Сумма ущерба, по оценке правообладателя, - около четырех миллионов рублей, так как одна пара обуви стоит не меньше 39,9 тысяч рублей.

Арбитражный суд Иркутской области оштрафовал фирму - импортера за незаконное использование чужого товарного знака на 50 тысяч рублей. Кроме того, туфли конфисковали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десять УАЗов и два квадроцикла угнали за три года трое жителей Тайшета, за это и пойдут под суд
Черных лесорубов поймали с поличным в Иркутской области
Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области
Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службу
Открытие "Корея Лайф Центр" в Иркутске
Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» встретится со своими коллегами из г. Тяньцзинь (КНР)
«Фермерский клуб» приглашает участников
А ты оформил подписку для своих родителей на газету "Комсомольская правда"?
Без вести пропавшего школьника всю ночь искали полицейские Иркутской области
Заведующую детским садом осудили в Иркутске
В Иркутской области детям-сиротам выделят 572 квартиры
Сибирякам доступно телевидение нового поколения «Ростелекома»
В Иркутской области сократилось число незаконных рубок
Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Ангарске
ТПП ВС принимает участие во всероссийской конференции «Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения»
В Иркутской области планируют создать образовательный центр «Байкал»
Рынок "Знаменский" снесут в Иркутске в конце октября
Иркутская офтальмологическая клиника «МедСтандарт»: людям опасных профессий на восстановление после лазерной коррекции нужно 2 - 3 недели
Бронзовый призер Олимпиады ангарчанка Екатерина Букина выступит на чемпионате мира по женской борьбе
В Черемхове 80-летняя пенсионерка погибла на пожаре
Научное кино покажут в Иркутске бесплатно
Более 3,5 тысяч иркутян лишились водительских прав в 2018 году
Чемпионат и первенство России по бодибилдингу: в копилке иркутян 5 медалей