2018-10-17T11:59:50+03:00
Общество

Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службу

Федеральная антимонопольная служба насколько оправданы цены в регионе
Ольга БУЕВА
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Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службуСергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В правительстве Иркутской области обсудили ситуацию, связанную с ростом цен на АЗС частных операторов топливного рынка региона. В течение прошлой недели в среднем стоимость автомобильного бензина марки АИ 92 возросла на 2 рубля за литр, марки АИ 95 и 98 - на 3 рубля за литр, дизельного топлива летнего - на 2,5 рубля за литр. Цена дизтоплива зимнего превысила 50 рублей за литр.

- Дефицита горюче-смазочных материалов в регионе нет, - рассказал Сергей Левченко. - Везде есть как минимум десятидневный запас, чтобы можно было без перебоев снабжать автомобилистов. Что касается повышения цен, то на всех заправочных станциях оно разное. С теми организациями, которые подняли цены в пределах общероссийского среднего повышения, мы работаем в обычном контрольном режиме.

Но, по словам главы региона, есть несколько структур, которые сильно завысили стоимость топлива.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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