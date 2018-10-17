2018-10-17T13:45:20+03:00
Происшествия

Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области

Полицейские поблагодарили мужчину за помощь
Ольга БУЕВА
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Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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Полицейские часто поощряют тех, кто приходит им на помощь. В этот раз неравнодушие проявил житель села Манзурка, что в Качугском районе.

- Он помог отыскать пропавшего 12-летнего школьника, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

12 октября в ближайшее отделение обратилась местная жительница. Она рассказала, что утром ее сын ушел в школу и не вернулся. Ориентировку передали всем наружным экипажам. По указанному адресу выехала оперативная бригада.

- Кроме этого, полицейские привлекли к поискам волонтеров из села Манзурки, - говорится в сообщении. - Вскоре один из поисковиков-добровольцев Михаил Цыплаков обнаружил школьника в бане на территории заброшенного участка.

За неравнодушие мужчине дали благодарственную грамоту.

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