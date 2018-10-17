СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-17T14:31:22+03:00

Десять УАЗов и два квадроцикла угнали за три года трое жителей Тайшета, за это и пойдут под суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Как объясняли, почему на технику нет документов? Достаточно просто - мол, автомобили списаны на предприятии, а бумаг не сохранилось. Верили ли в это покупатели - вопрос, но деньги отдавали, а технику забирали себе. Кстати, зря. Три года жители Тайшета занимались хищениями и перепродажей автомототехники, но в конце концов их поймали. И часть имущества уже вернули законным владельцам.

-По версии следствия, трое жителей Тайшета, действуя группой,по предварительному сговору, с 2015 по 2017 годы похитили десять автомобилей марки «УАЗ» и два квадроцикла, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. - Похищенную автомототехнику впоследствии сбыли, а отсутствие документов на автомобили объясняли тем, что данные автомобили списаны на предприятии. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 7 млн. рублей.

Уже во время предварительного расследования возвращены владельцам 5 похищенных УАЗов, 2 квадроцикла. Сейчас дело направлено в Тайшетский городской суд.