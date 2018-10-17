2018-10-18T05:27:56+03:00
Общество

Погода в Иркутске: 18 октября осадков не будет

Теплая погода порадует горожан еще несколько дней
Ирина РЮТИНА
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В четверг в Иркутске теплоВ четверг в Иркутске теплоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Эта неделя заставляет жителей Иркутска поверить в то, что осень действительно золотая пора. Столбик термометра вот уже несколько дней показывает отметки выше 10 градусов тепла.

- 18 октября, в городе переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. - Температура ночью 0,+2, днём около +13.

По области - переменная облачность. Но местами возможны небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с.

- Температура ночью +3,-2, в пониженных формах рельефа -5,-10, днём +8,+13, - сообщают синоптики. - При облачной погоде +2,+7, в южных и центральных районах местами до +16.

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