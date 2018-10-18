Центр по хоккею с мячом в Иркутске, возможно, будут строить и по ночам

СЕГОДНЯ 03:50 2018-10-18T05:27:09+03:00

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В Иркутске строят Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом. Его готовят к Чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужчин в 2020 году. Сборные команды России планируют готовиться в нем к XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в Пекине. В Центре также пройдет этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Планов на здание много, но сейчас главное - построить его. Чтобы успеть в срок, на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении депутаты одобрили проект закона «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области».

- Этим законопроектом предлагается разрешить проведение строительных работ по возведению спортивного комплекса в вечернее и ночное время, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.