2018-10-18T05:26:35+03:00
Происшествия

Бухгалтер школы в Иркутской области перевела себе 6 миллионов

Деньги женщина вернула, вину признала
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Свою вину бывший бухгалтер призналаСвою вину бывший бухгалтер призналаФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Преступную схему раскрыли в одной из школ Тулуна в Иркутской области. Бухгалтер образовательного учреждения с 2014 по 2017 год перевела себе около шести миллионов рублей. Это доказано в суде.

- Являясь главным бухгалтером, используя своё служебное положение, путём многократных операций по переводу денежных средств, переводила их на лицевые счета, принадлежащие ей и другим лицам, - сообщает пресс-служба Тулунского городского суда. - Данные денежные средства использовала в своих личных целях.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ, квалифицируемого как присвоение, хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- В ходе судебного разбирательства вину в предъявленном обвинении подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась, - отмечают в суде.

Бывшего бухгалтера наказали лишение свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев. Украденная сумма с осужденной взыскана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан
Конкурс "КП" Иркутск: Праздничное блюдо для всей семьи
Работает Интерпол: в Иркутской области обнаружили 6 украденных автомобилей
В Уриковском муниципальном образовании отметили "День тепла и доброты"
Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больнице
В Иркутске рассмотрят дело по особняку Рассушина: его до сих пор не признали культурным наследием
До конца года детям-сиротам Приангарья выделят 572 квартиры
Мошенники продали жителю Иркутской области несуществующую технику
77-летний пенсионер пропал без вести в Слюдянском районе
В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители
Мультисенсорная выставка Дмитрия Житова пройдет в Иркутске
Четвертыи фестиваль "Байкальские пельмени" приглашает гостей 23 октября
Иркутский госуниверситет приглашает на день открытых дверей
Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля
Центр по хоккею с мячом в Иркутске, возможно, будут строить и по ночам
Погода в Иркутске: 18 октября осадков не будет
Десять УАЗов и два квадроцикла угнали за три года трое жителей Тайшета, за это и пойдут под суд
Черных лесорубов поймали с поличным в Иркутской области
Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области
Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службу