Бухгалтер школы в Иркутской области перевела себе 6 миллионов

СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-18T05:26:35+03:00

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Преступную схему раскрыли в одной из школ Тулуна в Иркутской области. Бухгалтер образовательного учреждения с 2014 по 2017 год перевела себе около шести миллионов рублей. Это доказано в суде.

- Являясь главным бухгалтером, используя своё служебное положение, путём многократных операций по переводу денежных средств, переводила их на лицевые счета, принадлежащие ей и другим лицам, - сообщает пресс-служба Тулунского городского суда. - Данные денежные средства использовала в своих личных целях.

На женщину завели уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ, квалифицируемого как присвоение, хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

- В ходе судебного разбирательства вину в предъявленном обвинении подсудимая признала полностью, в содеянном раскаялась, - отмечают в суде.

Бывшего бухгалтера наказали лишение свободы условно, с испытательным сроком два года шесть месяцев. Украденная сумма с осужденной взыскана.