2018-10-18T06:37:41+03:00
Общество

Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля

Этот улов 33-летний житель Улан-Удэ пытался вывезти автомашиной
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля.Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Два дня, прекрасно зная про запрет на ловлю омуля, 33-летний житель Улан-Удэ занимался ловлей рыбы на реке Селенга, недалеко от села Фофоново. Однако довезти незаконную добычу домой ему не удалось.

- Днем 15 октября сотрудники ДПС на выезде из села Тресково для проверки остановили автомобиль, в салоне которого были обнаружены мешки с омулем, - сообщает ГУ МВД по Бурятии. -Оказалось, что рыба принадлежит пассажиру.

Браконьер оказался довольно удачливым рыболовом - за 2 дня он выловил 253 особи (155 килограммов) для собственного употребления. Перевести незаконно добытую рыбу он попросил своего знакомого. Ущерб оценили на сумму более 63 тысяч рублей.

Ущерб он возместил, омуль изъяли, но отвечать все равно придется. Максимальное наказание за незаконную ловлю рыбы - срок до двух лет.

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