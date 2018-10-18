2018-10-18T08:08:08+03:00
Происшествия

В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители

Злоумышленники больше не отравят родной город
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители.В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Распространителей наркотиков задержали полицейские в Братске. Проведена крупная операция, в результате которой закрыт еще один канал сбыта наркотиков в Приангарье.

Шестеро местных жителей, в возрасте от 20 до 36 лет, создали сеть сбыта наркотиков. Следователи имеет сведения как минимум о трех эпизодах продажи зелья растительного происхождения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», - рассказали в пресс – службе ГУ МВД по Иркутской области.

При обыске сыщики изъяли более пятидесяти свертков с зельем, около десяти сотовых телефонов и денежные средства, возможно полученные от продажи наркотиков.

Преступники ожидают меру пресечения.

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