СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-18T09:01:11+03:00

Он ушел из дома еще 10 октября, и не вернулся

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77-летний пенсионер пропал без вести в Слюдянском районе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Слюдянском районе полицейские разыскивают пропавшего 77-летнего Михаила Шапхаева. Взволнованные родственники сообщили о пропаже полицейским после того, как 10 октября пожилой мужчина вышел из дома и не вернулся. Информации о его возможном местонахождении нет. Семья Михаила Родионовича так же сообщила, что он страдает потерей памяти.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего пенсионера. На вид ему 80 лет, рост около 150 см, азиатский тип лица, худощавого телосложения, темные волосы с проседью. Был одет в черную шапку, зеленую куртку и зеленые штаны, и черную обувь.

Всех, кто что – либо знает о местонахождении Шапхаева Михаила, полицейские просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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