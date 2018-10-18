СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-18T10:24:15+03:00

В Иркутске рассмотрят дело по особняку Рассушина: его до сих пор не признали культурным наследием Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Очередное заседание по делу особняка известного иркутского врача Рассушина рассмотрят в суде 25 октября.

Его хотят включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия, но служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области отказывается это делать. Была даже проведена историко-культурная экспертиза. Но даже это не помогло.

- Д. Разумов оспаривает данный приказ по мотиву проведения государственной историко-культурной экспертизы с нарушением установленной процедуры, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - В частности, Д. Разумов ссылается на то, что эксперт не в полном объеме произвел исследования необходимых документов, в экспертном заключении отсутствуют документы, подтверждающие натурное исследование объекта.

Также истец отметил, что при исследовании были использованы недостоверные источники. Мужчина просит признать недействительным решение службы по охране объектов культурного наследия Иркутска.