Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больнице
Около недели судьба 56-летней жительницы Ангарска оставалась неизвестной. Родственники пропавшей обратились в полицию после того, как 8 октября Лилия Каргина вышла из дома и не вернулась.
- В ходе поисковых мероприятий, сотрудники полиции обнаружили пропавшую в одной из больниц Ангарска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Сама женщина прояснила, что в тот день, 8 октября, она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью в больницу. В тот момент дома никого не было, поэтому ей пришлось добираться самостоятельно до медицинского учреждения. После осмотра врачи настояли на госпитализации женщины. По неизвестным причинам, сообщить о своем местонахождении она не смогла.
После выписки из больницы женщина благополучно вернулась домой.
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