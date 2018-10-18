2018-10-18T10:31:39+03:00
Общество

Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больнице

Ее срочно госпитализировали
ДМИТРИЙ ЗАНДАНОВ
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Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больницеЖива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больницеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Около недели судьба 56-летней жительницы Ангарска оставалась неизвестной. Родственники пропавшей обратились в полицию после того, как 8 октября Лилия Каргина вышла из дома и не вернулась.

- В ходе поисковых мероприятий, сотрудники полиции обнаружили пропавшую в одной из больниц Ангарска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сама женщина прояснила, что в тот день, 8 октября, она почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью в больницу. В тот момент дома никого не было, поэтому ей пришлось добираться самостоятельно до медицинского учреждения. После осмотра врачи настояли на госпитализации женщины. По неизвестным причинам, сообщить о своем местонахождении она не смогла.

После выписки из больницы женщина благополучно вернулась домой.

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