Работает Интерпол: в Иркутской области обнаружили 6 украденных автомобилей

СЕГОДНЯ 10:57 2018-10-18T10:57:35+03:00

В ближайшее время машины вернут владельцам

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Шесть иномарок похищенных по всей стране нашли в Иркутске. Совместную операцию провели представители регионального Интерпола, госавтоинспекторы ГУ МВД по Иркутской области и их зарубежные коллеги.

Похищенные автомобили находились в федеральном розыске с 2007 по 2018 годы.

- Кроссовер Hyundai ix 35 и седан Mazda 3 угнали в Московской области, а Toyota RAV4 – во Владивостоке, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - На территории Новосибирской области обнаружен хэтчбек Toyota Vitz, похищенный два года назад у иркутянки. Из соседней республики Бурятия вернуться иркутским автовладельцам седан Toyota Camry и минивэн Toyota Nadia.

Машины изъяты и помещены на штраф-стоянку. Вскоре авто будут возвращены потерпевшим. Личности преступников выясняются.

Всего с начала года было найдено около 50 автомобилей с перебитыми номерами.