На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан
Лето уже давно закончилось, а рестораны на воде все еще функционируют. Еще и без разрешения.
- Часть акватории залива Якоби находится в охранной зоне гидроэнергетического объекта, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - В связи с чем, в целях обеспечения безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов гидроэнергетики любая деятельность в таких зонах подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта.
Также удалось установить, что на границах залива размещены строения, на которых ведутся строительные работы и плавучие рестораны. У владельцев этих заведений нет документов, которые устанавливают право пользования.
В результате проверки прокурором в суд было направлено заявление. В ходе рассмотрения дела владельцы объектов добровольно согласились снести ресторан.
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