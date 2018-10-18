2018-10-18T11:46:38+03:00
Происшествия

На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан

У собственника не было разрешения на право пользования
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
На территории залива Якоби снесли плывучий ресторан. Фото: пресс-служба Прокуратуры межрегиональной природоохранной прокуратуры.На территории залива Якоби снесли плывучий ресторан. Фото: пресс-служба Прокуратуры межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Изменить размер текста:

Лето уже давно закончилось, а рестораны на воде все еще функционируют. Еще и без разрешения.

- Часть акватории залива Якоби находится в охранной зоне гидроэнергетического объекта, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - В связи с чем, в целях обеспечения безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов гидроэнергетики любая деятельность в таких зонах подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта.

Также удалось установить, что на границах залива размещены строения, на которых ведутся строительные работы и плавучие рестораны. У владельцев этих заведений нет документов, которые устанавливают право пользования.

В результате проверки прокурором в суд было направлено заявление. В ходе рассмотрения дела владельцы объектов добровольно согласились снести ресторан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Иркутска борется за то, чтобы дом знаменитого врача Рассушина включили в список культурного наследия города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
Конкурс "КП" Иркутск: Праздничное блюдо для всей семьи
Работает Интерпол: в Иркутской области обнаружили 6 украденных автомобилей
В Уриковском муниципальном образовании отметили "День тепла и доброты"
Жива и здорова: пропавшую ангарчанку нашли в больнице
В Иркутске рассмотрят дело по особняку Рассушина: его до сих пор не признали культурным наследием
До конца года детям-сиротам Приангарья выделят 572 квартиры
Мошенники продали жителю Иркутской области несуществующую технику
77-летний пенсионер пропал без вести в Слюдянском районе
В Иркутской области ликвидирован канал сбыта наркотиков, задержаны распространители
Мультисенсорная выставка Дмитрия Житова пройдет в Иркутске
Четвертыи фестиваль "Байкальские пельмени" приглашает гостей 23 октября
Иркутский госуниверситет приглашает на день открытых дверей
Сотрудники полиции изъяли у браконьера в Бурятии 155 килограммов омуля
Бухгалтер школы в Иркутской области перевела себе 6 миллионов
Центр по хоккею с мячом в Иркутске, возможно, будут строить и по ночам
Погода в Иркутске: 18 октября осадков не будет
Десять УАЗов и два квадроцикла угнали за три года трое жителей Тайшета, за это и пойдут под суд
Черных лесорубов поймали с поличным в Иркутской области
Местный житель помог разыскать потерявшегося школьника в Иркутской области
Сергей Левченко: запрос по ценам на бензин направили в Федеральную антимонопольную службу