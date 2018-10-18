2018-10-18T11:51:27+03:00
Происшествия

Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания

Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей
ДМИТРИЙ ЗАНДАНОВ
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Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания.Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Работник вагонно-ремонтного депо города Тайшет предстал перед судом. Он проходил свидетелем по делу о группе работников депо, которых подозревали в превышениях должностных обязанностей. А именно в хищении вагонных деталей.

- Таким образом, он пытался создать мнимое алиби для начальника депо, который обвинялся в хищении деталей вагонов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Лжесвидетелю остается утешать себя лишь тем, что прокуроры не стали просить у суда максимального штрафа, до 80 000 рублей.

В итоге, преступный замысел был раскрыт. И даже ложные показания сотрудника не спасли руководителя депо от наказания.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно. Горе-руководителю придется выплатить штраф в размере более двух миллионов рублей.

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