2018-10-18T12:24:37+03:00
Общество

Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области

Для учащихся проведут инструктажи
ДМИТРИЙ ЗАНДАНОВ
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Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области.Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В министерстве образования Иркутской области принято решение об усиление мер безопасности во всех образовательных учреждения Приангарья.

- С учетом трагических событий в Керчи, было принято решение провести внеплановые проверки на территории области, – рассказал заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, – Запланированы инструктажи и тематические совещания, посвященные безопасности граждан. Должное внимание уделят профилактической работе с учащимися.

За 2018 год на антитеррористические мероприятия в образовательных учреждениях из бюджета уже было выделено более 84 миллионов рублей. Эти средства пошли на установку ограждений и ремонт систем видеонаблюдения. А также обслуживание тревожной кнопки вызова охраны или сотрудников Росгвардии.

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