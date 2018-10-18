СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-18T13:14:31+03:00

В Иркутской области за сутки сгорели два автомобиля. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

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Так ночью 17 октября в поселке Мегет под Ангарском огонь уничтожил Renault Duster. Похожий случай произошел в Иркутске, где на улице Советской жертвой замыкания стал Mercedes-Benz ML 320. В ГУ МЧС рассказали подробности.

-В первом случае на телефон пожарно-спасательной части в Мегете поступил сигнал о том, что возле жилого дома горит автомобиль. Тушением огня на площади 8 кв.м занималась бригада из пяти человек. С помощью автоцистерны им удалось справиться со стихией и не дать огню перекинуться на машины рядом.

Второй случай в Иркутске. В автомобиле Mercedes-Benz ML 320 выгорел моторный отсек. Позднее обнаружение пожара осложнило ситуацию. Для ликвидации открытого пламени потребовалось менее трех минут.

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