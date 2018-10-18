2018-10-18T13:32:21+03:00
Афиша Иркутска

Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны

Сотрудники планетария установит специальные площадки
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны.Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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20 октября у иркутян появится возможность бесплатно увидеть звездное небо. Сделать это можно будет с помощью телескопов, которые установят на разных площадках города организаторы и сотрудники Иркутского планетария. Но не только иркутянам выпадет такая возможность. Жители Байкальска, Ангарска, Листвянки, Шелехова и Усть-Илимска также присоединятся к мероприятию.

- В прошлом году мы впервые приняли участие во Всемирной ночи наблюдений Луны, - рассказал исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Тогда на девяти площадках в трёх городах – Иркутске, Ангарске и Шелехове – в телескопы посмотрели около трёх тысяч человек.

В этом году в Приангарье разместят 13 площадок в шести населенных пунктах.

В Иркутске, Байкальске, Листвянке и Шелехове наблюдения будут проходить с 20 до 23 часов, в Ангарске с 20 до 22 часов, в Усть-Илимске с 19:30 до 21:30 часов.

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