2018-10-18T15:31:39+03:00
Происшествия

Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу

Он вытащил из ее сумки 8 тысяч рублей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу.Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне в отдел полиции обратилась 18-летняя читинка. Она заявила, что ее обокрали. Как выяснилось позже, с преступником она познакомилась в одной из социальных сетей. Молодые люди договорились встретиться и даже сняли для этого квартиру. Но общение закончилось не так, как ожидала потерпевшая.

- Во время общения злоумышленник воспользовался невнимательностью своей спутницы и похитил из ее сумки восемь тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.- После чего покинул квартиру.

Уже в участке девушка описала приметы вора и назвала его имя. Других данных о нем она не знала.

Позже сотрудниками полиции был задержан 19-летний молодой человек. Он признался в содеянном. На парня завели уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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