2018-10-19T03:52:54+03:00
Спорт

Около 600 пловцов приедут в Иркутск на «Кубок Сибири»

III этап всероссийских соревнований стартует 24 октября
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске разыграют более 70 комплектов медалейВ Иркутске разыграют более 70 комплектов медалейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск готовится к встрече около 600 пловцов из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей, Красноярского, Забайкальского, Алтайского краев и других регионов России, а также из Монголии. Все они приедут в наш город, чтобы принять участие в III этапе III этап Всероссийских соревнований «Кубок Сибири».

- Соревнования проводятся среди девушек 11-12 и 13-14 лет и юношей 13-14 и 15-16 лет, - рассказал пресс-службе Министерства спорта Иркутской области старший тренер сборной Иркутской области по плаванию Виктор Агеенко. - "Кубок Сибири" состоит из четырех этапов. Первый этап прошел в марте в Абакане, второй этап – в Барнауле. Финальный, четвертый, этап состоится в декабре так же в Барнауле. На III этапе Кубка Сибири будет разыграно 72 комплекта медалей, не считая эстафет.

Спортсменам предстоит бороться за первые места в заплывах на 50, 100, 400 и 800 метров вольным стилем, на дистанциях 50 и 100 метров комплексным плаванием, брассом, баттерфляем и других соревнованиях.

III этап Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» по плаванию завершится 26 октября.

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