«Неформальные каникулы» ждут иркутян

СЕГОДНЯ 04:44 2018-10-19T04:44:32+03:00

За 5 лет, что в нашем городе существуют «Неформальные каникулы», их посетили 7000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Через 10 дней начнутся осенние каникулы у школьников. Чтобы они не прошли для ребят скучно, в городе организуют мастер-классы, мастерские, публичные лекции для школьников и их родителей, бабушек и дедушек.

- «Неформальные каникулы» начнутся 29 октября и закончатся 4 ноября, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – В эти дни пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по хореографии и актерскому мастерству, веселые квесты и квизы, консультации на темы воспитания детей, психологии взрослых и многое другое.

Занятия организуют во всех городских округах. Для проведения выберут библиотеки, досуговые центры и в музеи. Педагогами выступят как профессионалы, так и любители. Несмотря на то, что основная цель «Неформальных каникул» - организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время каникул, прийти на «учебу» могут и студенты.

Расписание необычных уроков можно посмотреть в группах «Интересуемся общественной жизнью города Иркутска» в социальных сетях.