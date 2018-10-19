2018-10-19T04:44:32+03:00
Общество

«Неформальные каникулы» ждут иркутян

Школьники пойдут на занятия вместе с родителями, бабушками и дедушками
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
За 5 лет, что в нашем городе существуют «Неформальные каникулы», их посетили 7000 человекЗа 5 лет, что в нашем городе существуют «Неформальные каникулы», их посетили 7000 человекФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Через 10 дней начнутся осенние каникулы у школьников. Чтобы они не прошли для ребят скучно, в городе организуют мастер-классы, мастерские, публичные лекции для школьников и их родителей, бабушек и дедушек.

- «Неформальные каникулы» начнутся 29 октября и закончатся 4 ноября, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – В эти дни пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по хореографии и актерскому мастерству, веселые квесты и квизы, консультации на темы воспитания детей, психологии взрослых и многое другое.

Занятия организуют во всех городских округах. Для проведения выберут библиотеки, досуговые центры и в музеи. Педагогами выступят как профессионалы, так и любители. Несмотря на то, что основная цель «Неформальных каникул» - организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время каникул, прийти на «учебу» могут и студенты.

Расписание необычных уроков можно посмотреть в группах «Интересуемся общественной жизнью города Иркутска» в социальных сетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянин взял деньги в долг под расписку и лишился автоподъемника
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Трое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской области
Около 600 пловцов приедут в Иркутск на «Кубок Сибири»
Погода в Иркутске: 19 октября +9, +11
Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу
Умер известный иркутский архитектор Марк Меерович
Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны
В Иркутской области за сутки сгорели два автомобиля
Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон
Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан