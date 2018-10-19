СЕГОДНЯ 05:29 2018-10-19T05:29:26+03:00

Трое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Полицейские во время планового рейда задержали черных лесорубов, которые рубили сосны и лиственницы в Аларском районе Иркутской области. Трое мужчин родом из Зиминского района, котором от 36 до 53 лет, попались с поличным.

- С места рубки изъяты две бензопилы, два погрузочных автомобиля, трактор, а также сортимент леса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил свыше трех миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело за незаконную рубку леса. Сейчас сыщики пытаются выяснить, были ли другие факты заготовки древесины, а также устанавливают других участников криминального бизнеса, в том числе и его организатора.