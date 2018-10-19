2018-10-19T05:29:26+03:00
Происшествия

Трое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской области

Полицейские задержали подозреваемых на месте преступления
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Трое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской областиТрое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Полицейские во время планового рейда задержали черных лесорубов, которые рубили сосны и лиственницы в Аларском районе Иркутской области. Трое мужчин родом из Зиминского района, котором от 36 до 53 лет, попались с поличным.

- С места рубки изъяты две бензопилы, два погрузочных автомобиля, трактор, а также сортимент леса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду, составил свыше трех миллионов рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело за незаконную рубку леса. Сейчас сыщики пытаются выяснить, были ли другие факты заготовки древесины, а также устанавливают других участников криминального бизнеса, в том числе и его организатора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иркутянин взял деньги в долг под расписку и лишился автоподъемника
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
«Неформальные каникулы» ждут иркутян
Около 600 пловцов приедут в Иркутск на «Кубок Сибири»
Погода в Иркутске: 19 октября +9, +11
Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу
Умер известный иркутский архитектор Марк Меерович
Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны
В Иркутской области за сутки сгорели два автомобиля
Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон
Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан