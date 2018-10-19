Иркутянин взял деньги в долг под расписку и лишился автоподъемника

СЕГОДНЯ 07:20 2018-10-19T07:20:03+03:00

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Житель Иркутска взял в долг 280 тысяч рублей у знакомого и сильно об этом пожалел. Мужчины составили договор, а когда заемщик вовремя не вернул деньги, то кредитор пошел за справедливостью в суд. И выиграл дело.

- В рамках возбужденного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем установлено имущество должника в виде автоподъемника Isuzu Elf 1991 года выпуска, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав отправился к месту, где был припаркован грузовик и наложил на него арест. После оценки стоимости спецтехники ее выставят на аукцион, а вырученные от продажи деньги пойдут на погашение долга. Отметим, что стоимость таких машин колеблется в зависимости от состояния от 100 до 450 тысяч рублей.