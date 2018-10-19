Иркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножом

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-19T12:47:45+03:00

Суд отправил преступника в колонию на пять лет и оштрафовал его на 50 тысяч рублей

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За вооруженное нападение на таксиста суд вынес приговор жителю поселка Ново-Иркутский Иркутского района. Следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины.

В тот вечер преступник доехал до дома на такси, попросил водителя подождать. Вернулся в машину он уже вооруженный ножом, замыслив забрать ее. Попросил следовать в микрорайон Ершовский в Иркутске. По пути пассажир достал нож и ударил таксиста в лицо и в пах. Завязалась борьба. Владелец иномарки смог выпрыгнуть прямо на ходу и затем убежал. А преступник, сев за руль, застрял в снегу.

- В ходе следствия он объяснил все случившееся тем, что в тот день был в агрессивном состоянии из-за развода с супругой, которая изменила ему, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. - В дальнейшем он добровольно возместил водителю материальный ущерб и принес свои извинения.

Пострадавший даже в зале суда просил не лишать свободы своего обидчика. Однако суд решил отправить последнего в колонию на пять лет и оштрафовал на 50 тысяч рублей.