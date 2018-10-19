2018-10-19T12:47:45+03:00
Происшествия

Иркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножом

Суд отправил преступника в колонию на пять лет и оштрафовал его на 50 тысяч рублей
Дмитрий НИСИФОРОВ
Поделиться:
Иркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножомИркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

За вооруженное нападение на таксиста суд вынес приговор жителю поселка Ново-Иркутский Иркутского района. Следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его вины.

В тот вечер преступник доехал до дома на такси, попросил водителя подождать. Вернулся в машину он уже вооруженный ножом, замыслив забрать ее. Попросил следовать в микрорайон Ершовский в Иркутске. По пути пассажир достал нож и ударил таксиста в лицо и в пах. Завязалась борьба. Владелец иномарки смог выпрыгнуть прямо на ходу и затем убежал. А преступник, сев за руль, застрял в снегу.

- В ходе следствия он объяснил все случившееся тем, что в тот день был в агрессивном состоянии из-за развода с супругой, которая изменила ему, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска. - В дальнейшем он добровольно возместил водителю материальный ущерб и принес свои извинения.

Пострадавший даже в зале суда просил не лишать свободы своего обидчика. Однако суд решил отправить последнего в колонию на пять лет и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
24 октября в «КП» ежедневной ищите полезную листовку для автомобилистов
Видео погони в Иркутской области: сибиряк пытался скрыться от полицейских на угнанных «Жигулях»
ДТП в Черемхово: столкнулись Toyota RAV4 и Mazda 6
В ТРК IcePeople в Иркутске исправили нарушения пожарной безопасности
На Центральный рынок за гостинцами: туристы любят и покупают кедровые орехи и сибирскую ягоду
«Ростелеком» установил видеонаблюдение за главными местами отдыха иркутян
С Багамских островов с медалью: иркутский дзюдоист Мурад Чопанов завоевал бронзу первенства мира
Правительство Иркутской области утвердило 19 госпрограмм
Иркутянин взял деньги в долг под расписку и лишился автоподъемника
Губернатор Иркутской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи
Трое черных лесорубов заготовили древесины на три миллиона рублей в Иркутской области
«Неформальные каникулы» ждут иркутян
Около 600 пловцов приедут в Иркутск на «Кубок Сибири»
Погода в Иркутске: 19 октября +9, +11
Надеялась на приятное знакомство, а оказалась жертвой грабежа: в Чите молодой человек обокрал подругу
Умер известный иркутский архитектор Марк Меерович
Жители Иркутской области примут участие во Всемирной ночи наблюдения Луны
В Иркутской области за сутки сгорели два автомобиля
Житель Иркутска устроил в своем частном доме наркопритон
Образовательные учреждения на особый контроль: внеплановые проверки безопасности пройдут в Иркутской области
Спасая начальника, сам угодил на скамью подсудимых: жителя Тайшета осудили за ложные показания
На территории залива Якоби в Иркутске снесли плывучий ресторан