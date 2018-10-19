2018-10-19T13:59:57+03:00
Происшествия

Двое детей отравились угарным газом на пожаре в Зиме

Из горящей квартиры девочку и мальчика вынес сосед
Дмитрий НИСИФОРОВ
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Двое детей отравились угарным газом на пожаре в ЗимеДвое детей отравились угарным газом на пожаре в ЗимеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Двухэтажный дом горел днем 18 октября в городе Зима в Иркутской области. Когда на место прибыли три пожарных расчета, все жильцы были на улице. Но, как оказалось, без пострадавших не обошлось.

Двое детей надышались угарным газом и могли погибнуть, если бы не их сосед Владимир Иванов. Мужчина забежал в квартиру, где начался пожар, увидел трехлетнюю девочку и пятилетнего мальчика, прятавшихся на двухярусной кровати, схватил их и вытащил на улицу. А отец малышей в это время был занят тушение пожара, однако закончить начатое ему не удалось и тоже пришлось эвакуироваться.

- Возгорание произошло в одной из комнат, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки, - отметил начальник отдела дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саянску, Зиме и Зиминскому району Роман Голубь. - В результате пожара в квартире огнем была повреждена комната на площади 8 квадратных метров, квартира закопчена. Повреждена также квартира выше этажом.

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