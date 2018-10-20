Вновь поражение: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Молоту-Прикамье»

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-20T04:31:03+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь не смогли порадовать своих болельщиков, и в очередном матче Высшей хоккейной лиги проиграли на своем льду «Молту-Прикамье» из Перми со счетом 1:3.

В первом периоде «оранжевые» нанесли больше бросков в створ ворот соперника, но забить так и не смогли, а вот гости своим шансом воспользовались. Нашего нового вратаря Георгия Гелашвили распечатал Александр Дельнов. Во втором отрезке ангарчане сумели восстановить равновесие благодаря точному броску Анатолия Раенко. Но лидерами на перерыв ушли гости, вновь вперед пермяков вывел все тот же Александр Дельнов. Все вопросы о победителе хоккеисты «Молота» сняли в заключительном периоде, отправив в ворота «Ермака» третью шайбу усилиями Антона Андрианова. Очередное поражение и наши хоккеисты продолжают оставаться на дне турнирной таблице, занимая предпоследнее 28 место.

Следующий матч «Ермак» проведет 21 октября. В гости к «оранжевым» пожалует «Ижсталь» из Ижевска.