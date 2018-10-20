СЕГОДНЯ 05:07 2018-10-20T05:07:43+03:00

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Ищут больше месяца: 60-летний ангарчанин пропал без вести. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 60-летнего Александра Савчука из Ангарска полицейским сообщила его взволнованная родственница. Она рассказала оперативникам, что еще 16 сентября мужчина ушел из дома в 17А микрорайоне, и не вернулся. Где он может находиться никто из друзей и родственников не знает, на связь он не выходит.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего ангарчанина. На вид ему 60 лет, рост 176 см, европейский тип лица, плотного телосложения, седые волосы, короткая стрижка, лобная залысина, карие глаза, носит усы. Был одет в черную тканевую куртку, длиной до бедер, светлую рубашку в клетку, черные брюки, черные туфли. Из особых примет выделим белые пигментные пятна на руках.

Всех, кто что либо знает о местонахождении Александра Савчука сыщики просят обращаться в ближайший отдел полиции.