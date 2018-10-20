Суперлига-1: БК «Иркут» обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге
Баскетболисты «Иркута» одержали вторую победу в новом сезоне Суперлиги-1. В Екатеринбурге «черно-оранжевые» обыграли «Уралмаш» со счетом 81:79.
На первых минутах встречи иркутяне оторвались в счете на 6 очков, но вскоре хозяева паркета не только восстановили равновесие, но и вышли вперед. Но первую четверть выиграли все же сибиряки, благодаря дальним попаданиям Александра Анисимова и Кэлила Дюкса. В следующей десятиминутке «черно-оранжевые» заставили соперников ошибаться в обороне, и на большой перерыв ушли в раздевалку, лидируя в одно очко.
- Вели в счете наши баскетболисты и в третье четверти, - сообщили в пресс-службе «Иркута». - По всем законам баскетбольного жанра победитель определялся в 4-м игровом периоде. Выигранная трехочковая дуэль в концовке матча оставила чашу весов на стороне нашей команды. Первый выезд и первая выездная победа!
Следующий матч «Иркут» проведет 22 октября, в Ревде, с лидером Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК».