Суперлига-1: БК «Иркут» обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:11 2018-10-20T06:11:56+03:00

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Баскетболисты «Иркута» одержали вторую победу в новом сезоне Суперлиги-1. В Екатеринбурге «черно-оранжевые» обыграли «Уралмаш» со счетом 81:79.

На первых минутах встречи иркутяне оторвались в счете на 6 очков, но вскоре хозяева паркета не только восстановили равновесие, но и вышли вперед. Но первую четверть выиграли все же сибиряки, благодаря дальним попаданиям Александра Анисимова и Кэлила Дюкса. В следующей десятиминутке «черно-оранжевые» заставили соперников ошибаться в обороне, и на большой перерыв ушли в раздевалку, лидируя в одно очко.

- Вели в счете наши баскетболисты и в третье четверти, - сообщили в пресс-службе «Иркута». - По всем законам баскетбольного жанра победитель определялся в 4-м игровом периоде. Выигранная трехочковая дуэль в концовке матча оставила чашу весов на стороне нашей команды. Первый выезд и первая выездная победа!

Следующий матч «Иркут» проведет 22 октября, в Ревде, с лидером Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК».