2018-10-20T08:01:48+03:00
Общество

Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске

Он даст иркутским ребятам уникальную возможность получить новые знания и навыки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске. Фото: администрация Иркутск.Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске. Фото: администрация Иркутск.
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На базе Детской железной дороги в Иркутске открылся детский технопарк «Кванториум РЖД». Его площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием, а это значит, что теперь там могут вести подготовку профессиональных кадров, разрабатывать, тестирование и внедрять инновационные идеи и технологии.

Занятия для ребят в центре начнутся уже 1 ноября. Обучатся школьники старше 12 лет будут по 4 направлениям: информационные технологии и геоинформационные системы, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальности и хай-тек. В первый год работы обучение в детском технопарке пройдут 100 человек.

– Детский технопарк даст иркутским ребятам уникальную возможность получить новые знания и навыки, выбрать интересную профессию, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Благодаря открытию кванториума в Иркутске появится новое поколение высококвалифицированных инженеров, специалистов IT-области как для железной дороги, так и для других отраслей.

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