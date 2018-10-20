Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске

СЕГОДНЯ 08:01 2018-10-20T08:01:48+03:00

Изменить размер текста: A A

На базе Детской железной дороги в Иркутске открылся детский технопарк «Кванториум РЖД». Его площадки оснащены высокотехнологичным оборудованием, а это значит, что теперь там могут вести подготовку профессиональных кадров, разрабатывать, тестирование и внедрять инновационные идеи и технологии.

Занятия для ребят в центре начнутся уже 1 ноября. Обучатся школьники старше 12 лет будут по 4 направлениям: информационные технологии и геоинформационные системы, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальности и хай-тек. В первый год работы обучение в детском технопарке пройдут 100 человек.

– Детский технопарк даст иркутским ребятам уникальную возможность получить новые знания и навыки, выбрать интересную профессию, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Благодаря открытию кванториума в Иркутске появится новое поколение высококвалифицированных инженеров, специалистов IT-области как для железной дороги, так и для других отраслей.