2018-10-21T06:31:13+03:00
Происшествия

За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимость

Он нашел чужой телефон, к которому была подключена банковская карта
Дмитрий НИСИФОРОВ
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За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимостьЗа кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимостьФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Братске на скамье подсудимых оказался молодой человек, которого обвиняли в краже денег через мобильный банк. По версии гособвинителя, его добычей стали 16 тысяч рублей. А чтобы обналичить эту сумму, преступнику пришлось пойти на хитрость.

В июне 2018 года он нашел смартфон, узнал, что к нему подключена банковская карта и решил этим воспользоваться. Подошел на улице к незнакомцу, сказал, что ему срочно нужны наличные, но снять их не может, так как свою карту забыл дома. Попросил у прохожего разрешения перевести деньги на его карту через мобильный банк, а тот бы их снял. Незнакомец не отказал. И такой трюк вор провернул дважды – второй раз с другим незнакомцем. А потом подозреваемого задержали полицейские.

- Судом постановлен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда Иркутской области.

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