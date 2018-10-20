2018-10-20T15:03:26+03:00
Спорт

Первый лед: «Байкал-Энергия» с 22 октября начнет тренировки на иркутском стадионе «Рекорд»

На арене идет подготовка поля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Первый лед: «Байкал-Энергия» с 22 октября начнет тренировки на иркутском стадионе «Рекорд». Фото: ХК "Байкал-Энергия".Первый лед: «Байкал-Энергия» с 22 октября начнет тренировки на иркутском стадионе «Рекорд». Фото: ХК "Байкал-Энергия".
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии», которые недавно вернулись из Швеции с Кубка мира, продолжают готовиться к старту в чемпионате России. По традиции, новый сезон бело-синим придется начинать на стадионе «Рекорд», где уже во всю готовят лед. 22 октября наши хоккеисты должны провести на нем первую тренировку.

- Ледоварам "Рекорда" удалось сделать казалось бы невозможное - при устойчивой плюсовой среднесуточной температуре наморозить ледяную корку, - сообщают в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Её наращивают по вечерам, от заката до 23 часов и в ночных вахтах пока необходимости нет - сразу вода не замерзает, ей время надо. 22 октября в 9 часов утра лёд будет готов для занятий команды.

Напомним, новый сезон Суперлиги «Байкал-Энергия» начнет на выезде. 3 ноября наши парни скрестят клюшки с «Зорким» в Красногорске.

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