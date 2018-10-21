Высшая лига КВН: иркутская команда «Раисы» прошли в финал

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-21T07:07:09+03:00

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Иркутская команда КВН «Раисы» прошла в финал Высшей лиги. Шанс показать себя в решающей игре они получили после четырех конкурсов: приветствие, биатлон, «знакомый сюжет» и музыкальный видеоклип. Об этом сообщается в официальном инстаграме юмористок.

«Очень рады, все хороши, все достойны. Спасибо вам, наши дорогие! Приходите в Крокус», - написали сибирячки.

Речь в посте, о Crocus City Hall, где 15 декабря состоится финал Высшей лиги КВН. За победу иркутянкам придется побороться с командами «Борцы» из Сургута, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери и «Так-то» из Красноярска.

Отметим, что «Раисы» уже не первый раз в финале. Так в декабре 2017 года они выиграли бронзу, разделив третье место с командой «Плюшки» из Твери. Серебро тогда досталось команде «Радио Свобода» из Ярославля, а победителями сезона стала «Спарта Номад» из Астаны.