СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-21T09:23:40+03:00

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Мужчина утонул в бассейне в Улан-Удэ. Трагедия произошла утром 21 октября. Информацию об этом «Комсомольской правде в Иркутске» подтвердил источник в экстренных службах Бурятии.

Погибший был постоянным посетителем спорткомплекса. Этим роковым утром он провел в воде около 20 минут, а затем пошел ко дну. Инструкторы бассейна среагировали мгновенно, вытащили мужчину, вызвали скорую помощь. Однако прибывшие врачи спасти его не смогли.

По предварительной версии, причиной трагедии стали проблемы с сердцем. Однако точная причина станет после проведения судмедэкспертизы.