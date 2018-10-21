СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-21T11:19:40+03:00

Из ХК «Ермак» уволился главный тренер и его помощники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В ангарском хоккейном клубе «Ермак» кадровые перестановки. Уволился главный тренер Марат Аскаров, а также его помощники второй тренер Сергей Саломатов и тренер Дмитрий Романов.

- Трудовой договор с Маратом Аскаровым расторгнут по обоюдному согласию с руководством клуба, - сообщили в пресс-службе ХК «Ермак».

Напомним, что тренировать команду он начал в конце 2014 года. После завершения сезона в 2016 году возглавил «Молот-Прикамье». Вернулся обратно в «Ермак» Марат Аскаров в феврале 2017 года.

Ну а пока исполнять обязанности главного тренера будет Олег Днепровский, который ранее готовил к соревнованиям команду «Ермак», выступающую в Первенстве России в юниорской хоккейной лиге, в дивизионе «Сибирь -Дальний Восток».