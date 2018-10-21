ДТП с четырьмя автомобилями произошло на плотине ГЭС в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-21T15:50:51+03:00

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Массовое ДТП произошло вечером 21 октября на плотине ГЭС в Иркутске. Столкнулись четыре автомобиля. В интернете появились фото и видео с места аварии, на которых можно разглядеть, что машины превратились в груды металлолома. Очевидцы сообщают о том, что на место происшествия приехала машина скорой помощи.

- По предварительной информации, пострадал один человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Все водители прошли тесты на содержание алкоголя в крови, которые показали, что они были за рулем трезвыми.

В причинах ДТП сейчас разбираются полицейские. Более точная информация о количестве пострадавших появится позже.