2018-10-21T18:39:45+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 22 октября в городе без осадков

Днем +7, +9
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
В Иркутске 22 октября без осадковВ Иркутске 22 октября без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске, 22 октября, переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Днем столбики термометра покажут +7,+9 градусов. Сегодня ночью в столице Приангарья минусовые температуры, -2, -4.

- По Иркутской области также переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с.

По области в ночь на понедельник температура -1,-6, при прояснении -7,-12. Днём +6,+11, местами 0,+5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с четырьмя автомобилями произошло на плотине ГЭС в Иркутске
Молодую мать из Бурятии задержали с мешком наркотиков
Из ХК «Ермак» уволился главный тренер и его помощники
Мужчина утонул в бассейне в Улан-Удэ
Высшая лига КВН: иркутская команда «Раисы» прошла в финал
За кражу денег через мобильный банк братчанин получил судимость
Первый лед: «Байкал-Энергия» с 22 октября начнет тренировки на иркутском стадионе «Рекорд»
Житель Иркутска нашел гранату времен Великой Отечественной войны
Поверил в выигрыш: иркутянин «подарил» мошенникам 30 тысяч рублей
Технопарк «Кванториум» открылся на Детской железной дороге в Иркутске
Суперлига-1: БК «Иркут» обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге
Ищут больше месяца: 60-летний ангарчанин пропал без вести
Вновь поражение: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Молоту-Прикамье»
ИГУ вновь вошел в международный рейтинг университетов QS
Двое детей отравились угарным газом на пожаре в Зиме
Иркутянин из-за измен жены едва не убил случайного таксиста ножом
24 октября в «КП» ежедневной ищите полезную листовку для автомобилистов
Видео погони в Иркутской области: сибиряк пытался скрыться от полицейских на угнанных «Жигулях»