Прогноз погоды в Иркутске: 22 октября в городе без осадков

СЕГОДНЯ 18:39 2018-10-21T18:39:45+03:00

В Иркутске 22 октября без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске, 22 октября, переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с. Днем столбики термометра покажут +7,+9 градусов. Сегодня ночью в столице Приангарья минусовые температуры, -2, -4.

- По Иркутской области также переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, утром при прояснении туман, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 12 м/с.

По области в ночь на понедельник температура -1,-6, при прояснении -7,-12. Днём +6,+11, местами 0,+5.