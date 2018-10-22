На «Ночь искусств» в Иркутске вход свободный

СЕГОДНЯ 03:48 2018-10-22T03:48:32+03:00

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Музейная студия Иркутского областного краеведческого музея 3 ноября откроет свои двери и в вечернее время. С 17.00 до 22.00 в этом отделении музея пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».

- Для посетителей с 17.00 до 17.45 выступят саксофонист, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Артем Сыровацкий и пианист, концертмейстер, лауреат Международных конкурсов Алла Антонова, - рассказали в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея. - Они исполнят Сонату для скрипки №2 Allegro Иоганна Себастьяна Баха, Венгерские танцы Иоганнеса Брамса, Концерт для саксофона альта Пьера-Макса Дюбуа и Крокембуш Клода Дельвенкура.

Также в рамках вечера пройдет встреча с фотохудожником из Майами Дмитрием Житовым (автором выставки «Лица и голоса Кубы»), презентация фильма о творчестве художника-керамиста Аси Журавлевой, будут представлены ее этнические скульптуры «Лица Байкала» и многое другое. Вход на событие свободный.