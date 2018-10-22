Хоккейный клуб «Ермак» проиграл «Ижстали» по буллитам

СЕГОДНЯ 04:40 2018-10-22T04:40:29+03:00

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С досадным счетом 2:3 на родном льду закончили вчера, 21 октября, игру хоккеисты ангарского хоккейного клуба «Ермак». Соперниками наших спортсменов была команда «Ижсталь» из Ижевска. Ангарчане вели первые два периода со счетом 2:0. Авторами шайб были защитник Андрей Конев и нападающий Анатолий Раенко. Однако, гостям «Ермака» удалось отыграться и, чтобы выявить победителя, потребовалась серия буллитов.

- Ангарчане в буллитной дуэли, пропустив три шайбы, не смогли ни разу пробить Коробова, - сообщил пресс-секретарь ХК «Ермак» Роман Караваев.

По словам Олега Днепровского, и.о тренера ХК «Ермак, помешали победить невыполнение установок на игру, проблемы с реализацией, отсутствие дисциплины. По итогам игры, в таблице Высшей хоккейной лиги спортсмены из Ангарска делят последнюю строчку с китайским клубом «КРС – ОЭРДЖИ».